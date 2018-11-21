محمد علي سليمان لابنته الراحلة غنوة: وحشتيني حبيبة بابا

وجه الموسيقار محمد علي سليمان رسالة مؤثرة إلى ابنته الراحلة غنوة.



وكتب "سليمان" عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "رحمك الله حبيبة بابا توتى وأسكنك فسيح جناته.. وحشتيني حبيبة بابا.. أم ياسين حبيب جده".



كانت المطربة والممثلة الشابة غنوة، شقيقة المطربة أنغام، قد رحلت عن دنيانا في عز شبابها، إثر حادث سير كبير، في شهر أكتوبر الماضي.

