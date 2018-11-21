الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أمرًا ملكيًا جديدًا بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين بمنطقة الجوف، وذلك بمناسبة زيارته إلى المنطقة.





وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى منطقة الجوف، فقد وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم".



