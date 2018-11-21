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أخبار العالم

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:57 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أمرًا ملكيًا جديدًا بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين بمنطقة الجوف، وذلك بمناسبة زيارته إلى المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى منطقة الجوف، فقد وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم".

وكان العاهل السعودي قد دشن، أمس الثلاثاء، 242 مشروعًا تنمويًا في منطقة الجوف، بما يقارب 10 مليارات ريال، ومن المقرر أن يفتتح يوم غد الخميس، مشروع وعد الاقتصادي بتكلفة 85 مليار ريال.
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