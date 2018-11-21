انتحار طبيب أمراض نفسية وعصبية من أعلى برج سكنى فى دمنهور

انتحر طبيب أمراض نفسية وعصبية من اعلى برج سكنى بمدينة دمنهور، وسادت حالة من الحزن بمنطقة الوكالة بحى أبو الريش بدمنهور أثر وقوع حادث الانتحار المأساوى للطبيب الذى قام بالقفز من أعلى برج سكنى وسقط جثة هامدة وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.



كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغا من قسم شرطة دمنهور يفيد بانتحار طبيب أمراض نفسية وعصبية، بالقفز من احد الأدوار العلوية ببرج سكني بمنطقة الوكالة بدائرة القسم .



وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين انتحار الدكتور "إ.ن" 33 سنة ومقيم بمنطقة الوكالة بدائرة القسم يعانى من مرض نفسى وكان يعالج منه وتم ونقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

