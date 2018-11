طرح البرومو الدعائي لـ The Lego Movie 2 .. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Lego Movie 2: The Second Part البرومو الدعائى له تمهيدا لعرضه فى 8 فبراير المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.





فيلم The Lego Movie 2: The Second Part من بطولة أصوات مارجوت روبى، أليسون برى، كريس برات، جونا هيل، إليزابيث بانكس، ستيفانى بياتريس، تشاننغ تيتم، نيك أوفرمان.





ويدور بعد مرور خمس سنوات بعد أن تم تخريب كل شيء، ولكن يواجه المواطنون تهديدًا جديدًا كبيرًا وهو غزاة LEGO DUPLO® من الفضاء الخارجى، محطمين كل شىء بشكل أسرع مما يمكن أن يعيد أصحاب الأرض بناءه.