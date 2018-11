السفارة السعودية تشيد بافتتاح مسابقة آفاق السينما العربية

View this post on Instagram

جانب من حفل افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات #مهرجان_القاهرة_السينمائي الدولي الـ ٤٠ الذي تم افتتاحه بالفيلم السعودي"عمرة والعُرس الثاني" للمخرج محمود صباغ، بحضور سفير خادم الحرمين لدى القاهرة ومندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية السفير #اسامة_نقلي، الذي أشاد بالمشاركة السعودية قائلاً: "سعدت أن يكون باكورة حفل الإفتتاح الفيلم السعودي "عَمرة والعُرس الثاني" لمخرجه السعودي محمود صباغ، وبالرغم من قِصَر عُمر السينما السعودية إلا أنها أصبح لها حضوراً لافتاً في المهرجانات الدولية ولاسيما مهرجان القاهرة السينمائي الذي يُعد من أهم مهرجانات السينما العالمية، وينطلق من عاصمة الحضارة والتاريخ والثقافة والفنون، التي أثرت في وجدان الشارع العربي. وأضاف السفير نقلي: "إن المشاركة الوطنية الفاعلة تعكس التطور المتسارع الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بما في ذلك قطاع الثقافة والفنون.#مهرجان_القاهرة_السينمائي #القاهرة #ciff