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أخبار العالم

السفارة السعودية تشيد بافتتاح مسابقة آفاق السينما العربية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:22 ص
صدى البلد
منار نور
عرضت الصفحة الرسمية للسفارة السعودية لدى القاهرة، مجموعة من الصور من جانب حفل افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات #مهرجان_القاهرة_السينمائي الدولي الـ٤٠.

ونشرت الصفحة الرسمية، من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، جانبًا من حفل افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات #مهرجان_القاهرة_السينمائي الدولي الـ٤٠ الذي تم افتتاحه بالفيلم السعودي "عمرة والعُرس الثاني"، للمخرج محمود صباغ، بحضور سفير خادم الحرمين لدى القاهرة، ومندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية السفير #اسامة_نقلي".

وأشاد "نقلى"، بالمشاركة السعودية، قائلًا: "سعدت أن يكون باكورة حفل الافتتاح الفيلم السعودي "عَمرة والعُرس الثاني" لمخرجه السعودي محمود صباغ، وبالرغم من قِصَر عُمر السينما السعودية إلا أنها أصبح لها حضور لافت في المهرجانات الدولية ولاسيما مهرجان القاهرة السينمائي الذي يُعد من أهم مهرجانات السينما العالمية، وينطلق من عاصمة الحضارة والتاريخ والثقافة والفنون، التي أثرت في وجدان الشارع العربي.

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جانب من حفل افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات #مهرجان_القاهرة_السينمائي الدولي الـ ٤٠ الذي تم افتتاحه بالفيلم السعودي"عمرة والعُرس الثاني" للمخرج محمود صباغ، بحضور سفير خادم الحرمين لدى القاهرة ومندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية السفير #اسامة_نقلي، الذي أشاد بالمشاركة السعودية قائلاً: "سعدت أن يكون باكورة حفل الإفتتاح الفيلم السعودي "عَمرة والعُرس الثاني" لمخرجه السعودي محمود صباغ، وبالرغم من قِصَر عُمر السينما السعودية إلا أنها أصبح لها حضوراً لافتاً في المهرجانات الدولية ولاسيما مهرجان القاهرة السينمائي الذي يُعد من أهم مهرجانات السينما العالمية، وينطلق من عاصمة الحضارة والتاريخ والثقافة والفنون، التي أثرت في وجدان الشارع العربي. وأضاف السفير نقلي: "إن المشاركة الوطنية الفاعلة تعكس التطور المتسارع الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بما في ذلك قطاع الثقافة والفنون.#مهرجان_القاهرة_السينمائي #القاهرة #ciff

A post shared by السفارة السعودية في القاهرة (@ksaembassy.eg) on

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