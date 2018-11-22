السفارة السعودية تشيد بافتتاح مسابقة آفاق السينما العربية

عرضت الصفحة الرسمية للسفارة السعودية لدى القاهرة، مجموعة من الصور من جانب حفل افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات #مهرجان_القاهرة_السينمائي الدولي الـ٤٠.





ونشرت الصفحة الرسمية، من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، جانبًا من حفل افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات #مهرجان_القاهرة_السينمائي الدولي الـ٤٠ الذي تم افتتاحه بالفيلم السعودي "عمرة والعُرس الثاني"، للمخرج محمود صباغ، بحضور سفير خادم الحرمين لدى القاهرة، ومندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية السفير #اسامة_نقلي".





وأشاد "نقلى"، بالمشاركة السعودية، قائلًا: "سعدت أن يكون باكورة حفل الافتتاح الفيلم السعودي "عَمرة والعُرس الثاني" لمخرجه السعودي محمود صباغ، وبالرغم من قِصَر عُمر السينما السعودية إلا أنها أصبح لها حضور لافت في المهرجانات الدولية ولاسيما مهرجان القاهرة السينمائي الذي يُعد من أهم مهرجانات السينما العالمية، وينطلق من عاصمة الحضارة والتاريخ والثقافة والفنون، التي أثرت في وجدان الشارع العربي.