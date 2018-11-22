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حوادث

ضبط 3 أشخاص خطفوا جواهرجي في الجيزة وطلبوا فدية 200 ألف جنيه

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:12 م
المتهمين بخطف صاحب
المتهمين بخطف صاحب محل مصوغات بالجيزة
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم باختطاف صاحب ورشة مصوغات وطلب فدية 200 ألف جنيه لتحريره.

البداية عندما تلقى قسم شرطة العمرانية بالجيزة بلاغا من المدعوة "مروة. م"، صحفية، مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود اتصال هاتفى من زوجها، صاحب ورشة مصوغات، 54 سنة، وأكد لها اختطافه واحتجازه من قِبل بعض الأشخاص، وطلب منها تجهيز مبلغ 200 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه، واتفق معها أحد الجناة على التقابل بناصية شارع خاتم المرسلين مع شارع ترعة الزمر بدائرة القسم، لتسليمه المبلغ.

عقب اتخاذ الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وتبين أنه يدعى "وليد. م"، 40 سنة، صاحب شركة، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "أحمد. ع"، 41 سنة، سائق، و"هانى. ع"، 37 سنة، عامل، يعملان طرفه، وذلك على أثر خلافات مالية بين المجنى عليه وإحدى أقاربه تدعى "هدى. ا"، وأرشد عن مكان احتجاز المجنى عليه بمخزن خاص به بشارع المدرسة دائرة القسم، وجرى استهداف المخزن وتحرير المختطف وضبط المتهميَن الثانى والثالث، واللذين أكدا ما جاء بأقوال المتهم الأول.

واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.
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