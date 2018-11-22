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مرأة

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:05 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الشابة تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورةً لها مع خلفية تؤكد أنها بلغت سن العشرين من عمرها وذلك تزامنًا مع تاريخ عيد ميلادها.

وباتت تيا شابة تحبّ الموضة وترتدي أجدد صيحاتها في صورٍ تبدو أحيانًا جريئة، وقد ظهرت بإطلالة ميلادها بتوب اسود علي بنطلون منقوش انيق، كما انها ظهرت بتسريحة بسيطة واكتفت بانسدال شعرها الاشقر علي اكتافها .

يذكر أن تيا ديب تعيش راهنًا مع والدها إيلي ديب بعيدًا عن والدتها الفنانة نوال الزغبي بقرارٍ شخصي إتخذته قبل أشهرٍ.
إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور
إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور
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