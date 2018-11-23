برلماني: ملاك العقارات يعتبرون الإيجارات القديمة اعتداء على حقوق الملكية..فيديو

قال المهندس معتز محمد محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن العلاقة بين المالك والمستأجر في القانون القديم موضوع شائك، معقبا: «المفروض علشان نأخذ قرار لازم يكون التعامل بمنتهي الحذر والدقة».



وأضاف "محمود"، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر"، تقديم الإعلامية "ياسمين سعيد"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أنه تم عمل حصر لعدد المستأجرين الموجودين حاليا بالإيجار القديم وبغ عددهم 3 ملايين مستأجر، موضحا: «3 مليون مستأجر يمثلوا 15 مليون مواطن مصري».



أوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن نواب الشعب يمثلون المالك والمستأجر، معقبا: «مش عايزين نظلم أحد الطرفين، علشان كل واحد فيهم ليه وجهة نظره»، مشيرا إلي أن أصحاب العقارات يرون أن الإيجارات القديمة تعتبر قضاء علي حقوق الملكية وهذا يعد مخالفا للدستور.





