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فن

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. حقيقة زواجها من أحمد زكي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:31 ص
صدى البلد
شروق إبراهيم
تحتفل الفنانة شيرين سيف النصر اليوم "الثلاثاء" بعيد ميلادها الـ51، حيث أنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 27 نوفمبر من عام 1967.

وكانت شائعات قد ترددت حول وجود قصة حب، أثمرت عن زواج النجمة من الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك بعد اشتراكها معه في فيلم (سواق الهانم) عام 1994 حيث ولدت قصة حب، وأعجب بها أمام الكاميرا لينتهي تصوير الفيلم بتبادل هذا الشعور بينهما حتى قرر الفتى الأسمر الفنان أحمد زكي الزواج منها، كما قيل يومها.

وردت الفنانة شيرين سيف النصر، في تصريحات تليفزيونية عام 2010 على هذه الأقاويل، مؤكدة أن "أحمد زكي بالفعل طلب يدي للزواج، ولكن أسرتي رفضته ولم توافق على زواجي منه.
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