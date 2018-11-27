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حوادث

نيابة السويس تجدد حبس حارس مدرسة 15 يوما بتهمة التحرش بطالبة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن غنيمة
قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس في القضية رقم 7987 لسنة 2018 تجديد حبس حارس مدرسة بمنطقة المميز السكنية بحي فيصل 15 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بطالبة 10 أعوام داخل المدرسة.

وتم إثبات وجود علامات عنف على جسد الطالبة موجودة بسبب قيامها بمقاومة حارس المدرسة.

وقالت الطالبة المجني عليها في أقوالها إن حارس المدرسة ارتكب الجريمة قبل بدء طابور المدرسة، وقام بتقبيل الطالبة داخل غرفته بالمدرسة وقام بالتحرش بها وتوجد علامات من يده على جسد الطالبة حدثت خلال مقاومتها له، التي نجحت في النهاية من الإفلات منه. 
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