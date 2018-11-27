نيابة السويس تجدد حبس حارس مدرسة 15 يوما بتهمة التحرش بطالبة

قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس في القضية رقم 7987 لسنة 2018 تجديد حبس حارس مدرسة بمنطقة المميز السكنية بحي فيصل 15 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بطالبة 10 أعوام داخل المدرسة.





وتم إثبات وجود علامات عنف على جسد الطالبة موجودة بسبب قيامها بمقاومة حارس المدرسة.



