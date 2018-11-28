حمدي الميرغني: الفنان محمد صبحي أساء لمسرح مصر.. فيديو

أكد الفنان حمدي الميرغني، أحد أعضاء فرقة «مسرح مصر»، أن الفنان محمد صبحي يعد قامة كبيرة، لكن تصريحاته الأخيرة بشأن أداء الفرقة غير دبلوماسي.





وقال في لقائه مع برنامج «حلقة 11» على فضائية «أون إي»، مساء الثلاثاء، إن الفنان محمد صبحي أساء إلى الفرقة، وتصريحاته تندرج تحت السب والقذف، مضيفا «من حقي أن أختلف معه في الرأي، نحن لا نهين اسم مصر، وجمهورنا يمثل جميع طبقات وفئات المجتمع المصري».





كان محمد صبحي رفض في تصريحات تلفزيونية سابقة إطلاق اسم مسرح مصر على عروض فرقة أشرف عبدالباقي، وقال: «لأ عيب، أنا لو هسمي فرقتي مسرح مصر أنا هتوضأ كل يوم، من غير الصلاة».





واعتبر «صبحي» أنه «نتاج جيل من رواد وعظماء أعطوا لمصر سمعتها، لما يبقى عبدالناصر في المغرب وواحد يعترض موكبه ويقول له سلم لي على إسماعيل ياسين، يبقى الفن زاد مصر قيمة».





وتابع: «لما نعمل فلوس يبقى كفاية ونعمل فن، هناك فنانين قاعدين في البيوت من غير شغل عشان كرامتهم، مش عايزين يبتذلوا نفسهم، لكن لو أنت عملت فلوس كتير يبقى عيب عليك في عصر الاستنفار في مصر، كفاية وأقدم بقى فن».











