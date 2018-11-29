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ديني

هل يجوز زواج مسلم شيعي من فتاة مسلمة سنية؟ علي جمعة يجيب

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، إن الشيعة نوعان؛ نوع معتدل وآخر مغالٍ، فالمعتدل الخلاف بينه وبين أهل السنة فقهي فقط، أما المغالي فالخلاف بينه وبين أهل السنة عقدي. 

وأضاف "جمعة"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز زواج مسلم شيعي من فتاة مسلمة سنية؟»، أن هذا حسب البلاد والعباد والثقافات أما العقد فى ذاته فلا شيء فيه، فيجوز للمرأة السنية الزواج من الرجل الشيعي المعتدل الذي بيننا وبينه خلاف فقهي فقط، منوهًا بأن كثيرًا من الدول العربية يعيش فيها السنة والشيعة في بيت واحد ويتزوجون من بعضهم البعض.

وأشار إلى أنه "لا ننصح بزواج المرأة السنية من الرجل الشيعي المغالي الذي يختلف بيننا في العقيدة، فهذا يؤدي إلى عدم استقرار الحياة الزوجية.

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