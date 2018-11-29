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رياضة

الجبلاية يصدم بتروجت قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
استقر مسئولو اتحاد كرة القدم على رفض التظلم من قبل بتروجت بشأن إيقاف شيملس بيكلي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الأهلي، في إطار اللقاء المؤجل بينهما منذ الأسبوع التاسع من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

ويشير ذلك إلى أن اللاعب سيغيب عن مواجهة فريقه أمام المارد الأحمر المقرر إقامتها السبت المقبل، بعد أن تم طرد اللاعب فى مواجهة فريقه الماضية أمام سموحة.

ويعد بيلي واحدًا من أهم اللاعبين داخل أركان الفريق البترولي في ظل القدرات الفنية والبدنية التي يمتلكها اللاعب.
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