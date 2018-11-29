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البابا: علاقاتنا مع الكنيسة الإثيوبية طيبة وأزمة دير السلطان لا تؤثر عليها

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:14 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية، إن مشكلة كنيسة أوكرانيا تسببت فى تعطيل الدعوة للقاء الكنائس فى مصر العام المقبل.

وأشار "البابا توضرواس" خلال لقاء خاص بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه جاءت وفود من إيطاليا وفرنسا وروسيا واليونان وكوريا خلال الفترة الماضية.

وأوضح "قداسة البابا" أن الوفود تحب أن تتعلم التاريخ المصري وتزور المعالم الأثرية المصرية، مضيفًا أن مصر يوجد تماسك ووحدة وطنية يتم استهدافها من خلال تفجيرات الكنائس.

وأضاف أنه يترأس عيد الميلاد المجيد بكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن علاقات الكنائس المصرية مع الكنيسة الإثيوبية طيبة وأزمة دير السلطان فى القدس لا تؤثر عليها.
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