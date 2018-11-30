بيومي فؤاد: لهذا السبب لم أظهر بأعمال فنية مؤخرا.. وانتظروا مفاجأة.. فيديو

كشف الفنان بيومي فؤاد، عن أسباب عدم ظهوره في الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية في الآونة الأخيرة، قائلا: "أجهز لأول بطولة مطلقة في مسلسل بعنوان «خطوة عزيزة» من إخراج عادل أديب وسنبدأ العمل فيه شهر فبراير المقبل".



وأضاف بيومي فؤاد في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" اتعرض عليا أدوار كثيرة أرغب في تأديتها ولكنني رفضت لأنني أجهز المسلسل الخاص بي، وهو مسلسل اجتماعي كوميدي".



وتابع: "مضيت فيلم بعنوان «شاومينج»، وسأشارك في مسرحية للفنان محمد هنيدي والتي سيكون أول عروضها في آخر شهر ديسمبر المقبل".