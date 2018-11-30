ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بيومي فؤاد: لهذا السبب لم أظهر بأعمال فنية مؤخرا.. وانتظروا مفاجأة.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:32 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
هاني حسين
كشف الفنان بيومي فؤاد، عن أسباب عدم ظهوره في الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية في الآونة الأخيرة، قائلا: "أجهز لأول بطولة مطلقة في مسلسل بعنوان «خطوة عزيزة» من إخراج عادل أديب وسنبدأ العمل فيه شهر فبراير المقبل".

وأضاف بيومي فؤاد في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" اتعرض عليا أدوار كثيرة أرغب في تأديتها ولكنني رفضت لأنني أجهز المسلسل الخاص بي، وهو مسلسل اجتماعي كوميدي".

وتابع: "مضيت فيلم بعنوان «شاومينج»، وسأشارك في مسرحية للفنان محمد هنيدي والتي سيكون أول عروضها في آخر شهر ديسمبر المقبل".
loading...

ترشيحاتنا

أول رد رسمي من البرلمان على قرار إيطاليا بتعليق التعاون بسبب مقتل ريجينى

بيومي فؤاد عن أداء الأهلي السيئ: ولا يهمنا.. دولاب البطولات مليان.. فيديو

جماهير الاتحاد السكندري تشتبك مع نجم الزمالك

شاهد.. رضوى الشربيني تدخل فى نوبة بكاء على الهواء

الحجر البيطري: إصدار موافقات تصديرية لسفر 4200 كلب وقطة.. فيديو

شاب صيني يشهر إسلامه في مسجد الميناء بالغردقة

تعليق ساخر من عضو اتحاد الكرة على ترشيح مصر لاستضافة أمم أفريقيا 2019

الهجرة تتفاخر بالمصرية منى شندي قائد وحدة صواريخ قوات البحرية الأسترالية.. فيديو

الاتحاد سيد البلد .. هزم الأهلي والزمالك والترجي التونسي في 90 يوما فقط

أغنى رجل فى العالم : النوم على رأس أولوياتي .. صور

الاتحاد يهزم الزمالك بهدف في الوقت الأصلي.. وركلات الترجيح تحسم اللقاء .. فيديو

صفعة غير متوقعة لقناة الجزيرة على الهواء خلال قمة العشرين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدي صيحات موضة المطابخ في 2019.. صور

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد.. والحكم العراقي يرفض احتساب ركلة جزاء للأبيض

تكلفة صادمة لمعطف ميلانيا ترامب خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد.. صور

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

فيديو

بيومي فؤاد: أول شغلانة ليا كانت في محل سمك.. فيديو
بيومي فؤاد عن أداء الأهلي السيئ: ولا يهمنا.. دولاب البطولات مليان.. فيديو
بيومي فؤاد يكشف سبب وجوده بكل الأعمال الفنية.. فيديو
بيومي فؤاد: لهذا السبب لم أظهر بأعمال فنية مؤخرا.. وانتظروا مفاجأة.. فيديو
أخطاء نرتكبها في حق أطفالنا تدمر صحتهم وقدراتهم الذهنية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟