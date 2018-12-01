ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مانشستر سيتي يحتفل بشهر ديسمبر على طريقة فيلم Home Alone

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:53 م
ماكولي كولكين
ماكولي كولكين
إسراء أشرف
احتفل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، السبت، ببداية شهر ديسمبر، وذلك عبر حسابه الرسمي "تويتر".

ونشر السيتي فيديو للاعب البلجيكي كيفين دي بروين، وهو يقوم بتقليد ماكولي كولكين بطل فيلم "Home Alone" الشهير، معلقًا عليه: "ديسمبر.. حان وقت الجلوس والتمتع بكل الأفلام العائلية الرائعة".

ويستعد السيتينيز اليوم، السبت، لمواجهة بورنموث، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ويتصدر مانشستر سيتي بطل البريمرليج، جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 35 نقطة.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Ah, December... time to sit down and enjoy all those brilliant festive family films 🎄<br><br>Ain&#39;t that right, <a href="https://twitter.com/DeBruyneKev?ref_src=twsrc%5Etfw">@DeBruyneKev</a>? <a href="https://t.co/SVpEl0jf9q">pic.twitter.com/SVpEl0jf9q</a></p>&mdash; Manchester City (@ManCity) <a href="https://twitter.com/ManCity/status/1068794532538605569?ref_src=twsrc%5Etfw">December 1, 2018</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
loading...

ترشيحاتنا

الحزب الحاكم في تشاد يكشف حقيقة إعادة العلاقات مع إسرائيل

تعرض 125 امرأة للاغتصاب بجنوب السودان: بينهم أطفال وعواجيز

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام بتروجت

غلق جزئي لكوبري غمرة بداية من اليوم ولمدة شهرين

الحلبي: 6 رسائل يحملها إيديكس 2018 من مصر للعالم

الحكومة تنفي طرح بنزين ٨٧ في محطات الوقود

مودريتش يطير مع عائلته إلى باريس الاثنين المقبل لتسلم البالون دور

تحديد موعد مشاركة علي معلول في تدريبات الأهلي

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

الصحة تناشد المواطنين المشاركة في المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة

تعرف على بائع تين شوكي أصبح فنانا مشهورا.. وسبب ظهور بيومي فؤاد في أغلب الأعمال الدرامية.. وحالة تهدد مبارك بالحبس.. وحل يحد من تزايد الأسعار

ترامب يلتقي بن سلمان على هامش قمة الـ 20 في الأرجنتين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب بفستان عصري في الأرجنتين

10 صور لمحمد بن سلمان في قمة العشرين.. ورئيس هذه الدولة صاحب أكثر صور ضاحكة معه

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

فيديو

يحيي الشاذلي: حملة 100 مليون صحة حققت نجاحا فوق المتوقع
محافظ المنوفية: نستهدف 2.5 مليون بالمرحلة الثانية من 100 مليون صحة
محافظ القاهرة: أكثر من 10 مراكز طبية بكل حي لاستقبال حملة 100 مليون صحة
نائب رئيس جهاز مدينة بدر يكشف تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعي
الصحة تناشد المواطنين المشاركة في المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟