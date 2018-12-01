مانشستر سيتي يحتفل بشهر ديسمبر على طريقة فيلم Home Alone



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Ah, December... time to sit down and enjoy all those brilliant festive family films 🎄<br><br>Ain't that right, <a href="https://twitter.com/DeBruyneKev?ref_src=twsrc%5Etfw">@DeBruyneKev</a>? <a href="https://t.co/SVpEl0jf9q">pic.twitter.com/SVpEl0jf9q</a></p>— Manchester City (@ManCity) <a href="https://twitter.com/ManCity/status/1068794532538605569?ref_src=twsrc%5Etfw">December 1, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> ويتصدر مانشستر سيتي بطل البريمرليج، جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 35 نقطة.

احتفل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، السبت، ببداية شهر ديسمبر، وذلك عبر حسابه الرسمي "تويتر".ونشر السيتي فيديو للاعب البلجيكي كيفين دي بروين، وهو يقوم بتقليد ماكولي كولكين بطل فيلم "Home Alone" الشهير، معلقًا عليه: "ديسمبر.. حان وقت الجلوس والتمتع بكل الأفلام العائلية الرائعة".ويستعد السيتينيز اليوم، السبت، لمواجهة بورنموث، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".