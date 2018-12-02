بعد وصولها الأرجنتين لأول مرة.. بوتين يتحدث عن سيارته التي أثارت اهتمام الزعماء

نالت سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "aurus" روسية الصنع، اهتمام الصحفيين وغيرهم من المسؤولين، وبشكل خاص بعد وصولها لأول مرة إلى الأرجنتين خلال قمة "G20".



وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، كشف بوتين، خلال ندوة صحفية، أن عددا من الزعماء العرب قد أبدوا اهتماما بسيارة كورتيج "aurus"، ونيتهم شرائها.



وأشار بوتين إلى أنه كان يستخدم سيارة أخرى قبل أن يحصل على هذه السيارة، مضيفا أنه معجب بها نظرا لأنها مريحة ومصنوعة بشكل رائع.



وباتت سيارة "aurus" الروسية المصفحة سيارة بوتين الرئاسية التي تقله عند حضوره المحافل الدولية والوطنية، وقد تم نقلها إلى الأرجنتين قبل وصوله للمشاركة في قمة العشرين هناك، لتقوم بنقله من المطار إلى مكان انعقاد القمة في بوينس آيرس.



