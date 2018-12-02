وزير الري يتفقد منشآت وأعمال تجديد حدائق القناطر الخيرية.. صور

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم، الدورة التدريبية لتقييم الأثر البيئي للمشروعات المائية والتى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه من خلال معهد بحوث التغيرات المناخية والممولة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بدعم من وزارة الخارجية المصرية وبحضور الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه والسفير احمد شاهين أمين عام الوكالة.





كما قام وزير الري صباح اليوم، بالمرور على منشآت وحدائق القناطر الخيرية وتفقد أعمال التجديدات الخاصة بحديقة عفلة وحديقة متاحف الرى.



