ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير الري يتفقد منشآت وأعمال تجديد حدائق القناطر الخيرية.. صور

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:41 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
افتتح الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم، الدورة التدريبية لتقييم الأثر البيئي للمشروعات المائية والتى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه من خلال معهد بحوث التغيرات المناخية والممولة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بدعم من وزارة الخارجية المصرية وبحضور الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه والسفير احمد شاهين أمين عام الوكالة.

كما قام وزير الري صباح اليوم، بالمرور على منشآت وحدائق القناطر الخيرية وتفقد أعمال التجديدات الخاصة بحديقة عفلة وحديقة متاحف الرى. 

من جانبها، افتتحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، بوزارة الري، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بتقييم الاستثمارات والجدوي المالية والاقتصادية لمشروعات الوزارة بحضور السادة ممثلي الجهات بالوزارة، في إطار أنشطة مشروع تعزيز الإصلاح في قطاع المياه من خلال تنمية القدرات الممول من الإتحاد الأوروبي حيث تم التأكيد علي أهمية تقييم جدوى المشروعات المستقبلية التي تستهدفها الوزارة للاستثمارات المقترحة لتنفيذ الخطة القومية 2037  والتي تبلغ حوالي 900 مليار جنيه.
وزير الري يتفقد منشآت وأعمال تجديد حدائق القناطر الخيرية.. صور
وزير الري يتفقد منشآت وأعمال تجديد حدائق القناطر الخيرية.. صور
وزير الري يتفقد منشآت وأعمال تجديد حدائق القناطر الخيرية.. صور
وزير الري يتفقد منشآت وأعمال تجديد حدائق القناطر الخيرية.. صور
وزير الري يتفقد منشآت وأعمال تجديد حدائق القناطر الخيرية.. صور
وزير الري يتفقد منشآت وأعمال تجديد حدائق القناطر الخيرية.. صور
وزير الري يتفقد منشآت وأعمال تجديد حدائق القناطر الخيرية.. صور
وزير الري يتفقد منشآت وأعمال تجديد حدائق القناطر الخيرية.. صور
وزير الري يتفقد منشآت وأعمال تجديد حدائق القناطر الخيرية.. صور
وزير الري يتفقد منشآت وأعمال تجديد حدائق القناطر الخيرية.. صور
loading...

ترشيحاتنا

مصدر قضائي: مباحثاتنا مع الجانب الإيطالي بشأن قضية ريجيني اتسمت بالشفافية

اليوم.. سماع شهادة الرئيس الأسبق مبارك فى قضية اقتحام السجون

حكومة البحرين تتقدم باستقالتها

محمد يوسف يحسم مصير أحمد الشيخ في الأهلي

ماكرون يعقد اجتماعا طارئا في الإليزيه وسط توقعات بإعلان حالة الطوارئ

أمراض غير متوقعة تعالجها حفنة من البقدونس

تعرف على حقيقة ارتفاع أسعار السيارات بعد تثبيت سعر الدولار الجمركي

الحضري يطالب بفسخ تعاقده مع الإسماعيلي ويكشف أسباب الأزمة

الرقابة على المصنفات الفنية: مكاتب القنوات غير المرخصة قنبلة تهدد المصريين

إخلاء سبيل مدرس التنمر بدمياط وتأجيل النطق بالحكم لـ 23 ديسمبر

برلمانى يكشف 3 مناطق مستثناة من التصالح فى مخالفات البناء

ياسمين الخطيب ترد على شائعة زواجها السري من المخرج خالد يوسف.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل إطلالة بريانكا شوبرا في حفل زفافها.. كسرت قاعدة الفستان الأبيض.. صور

العثور على أعمال سحر أثناء نظافة مقابر أشمون بالمنوفية.. صور

أشرف صبحي يلتقي 300 من شباب المحافظات الحدودية ويعد بتلبية مطالبهم

محافظ الأقصر ونائبه يخضعون للكشف في مبادرة 100 مليون صحة.. صور

قناة السويس تنجح في تثبيت كوبري الشط بالسويس.. صور

فيديو

عبد المحسن سلامة: مركز التدريب يستهدف تطوير آليات الصحفيين
لحظة وصول ولي العهد السعودي إلى موريتانيا.. فيديو
ياسمين الخطيب ترد على شائعة زواجها السري من المخرج خالد يوسف.. فيديو
مكرم محمد أحمد: وضع مدونة تتعامل بها الصحافة والإعلام مع قضايا الطفل
بث مباشر.. ماكرون يصل مناطق الاحتجاجات في باريس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟