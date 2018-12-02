ضبط 2 طن زيت مجهول المصدر في حملة تموينية بالبحيرة.. صور

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها للرقابة على الأسواق والتصدي لتجار السوق السوداء بإشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة بالتنسيق مع ادارة شرطة مباحث التموين بإشراف العقيد وجدى الصيرفى.





وأسفرت الحملة التى قادها المحاسب أحمد هنيدى مدير إدارة التموين بكوم حمادة عن ضبط 2 طن زيت طعام مجهول المصدر بأحد المحلات التجارية ، و 23 كرتونه فلتر بداخل كل كرتونة 12 فلتر مياه مجهول المصدر، 50 قاروصة سجائر اسود و 50 قاروصة سجائر l m ازرق مجهولة المصدر.





وتمكنت الحملة من ضبط 28 باكت معسل وعدد 77 طبق معسل الدفراوي مجهول المصدر.





وفى مدينة دمنهور تمكنت حملة قادها المهندس عصام فارق مدير الإدارة من تحرير 6 محاضر لمحلات مواد غذائية لعرضهم وحيازتهم سلع منتهية الصلاحية حيث تم ضبط كميات عبارة عن 20 علبة زبادي و 15 علبة دانون و18 عبوة كفتة و9 عبوة كوكا كولا وكلها منتهية الصلاحية.





وتمكنت الحملة من ضبط مخبز سياخي بدون ترخيص ومحلين جزارة لعرض لحوم بلدية بطريقة تنفي جواز عرضها ضبط تاجر تمويني غير معلن عن أسعار السلع التموينية.



