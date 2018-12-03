في ذكرى ميلادها.. آخر ظهور لمديحة يسري قبل وفاتها

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة يسري، حيث ولدت الفنانة التي رحلت عن دنيانا في مايو الماضي، يوم 3 ديسمبر من عام 1921.



وكان الفنان سامح الصريطي، قد أكد أنه كان آخر من زار الفنانة الراحلة مديحة يسري قبل وفاتها بساعات، وكانت بصحبته دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وإلهام شاهين.



وأشار في تصريحات تليفزيونية إلى أن آخر حوار دار بينهم كانت تشكو فيه من كثرة انتقالها في المستشفيات، وأنها مريضة للغاية ويفترض دخولها الرعاية المركزة، وأوضح أنها كانت دائمة الاهتمام بنفسها وبمظهرها رغم مرضها.