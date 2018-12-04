ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ليفانتي يفوز على أتليتك بيلباو بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:56 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
حقق فريق ليفانتي انتصارًا ثمينًا على ضيفه أتلتيك بيلباو، بثلاثية نظيفة قي المباراة التي جمعتهما مساء، الاثنين، في الأسبوع الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل ثلاثية ليفانتي كلا من خوسي مانويل رودريجيز في الدقيقة 49، وخوسيه كامبانيا الهدف الثاني في الدقيقة 59، واختتم روجر مارتي سالفادور التسجيل في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد ليفانتي إلى 21 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد بيلباو عند 11 نقطة في المركز 18.
loading...

ترشيحاتنا

سمير صبري يفجر مفاجأة عن القضية المرفوعة منه ضد رانيا يوسف

جاريث بيل: مندهش من تتويج محمد صلاح بجائزة بوشكاش

آدا هيجربرج تتوج بالكرة الذهبية للسيدات لاول مرة فى التاريخ

بيراميدز يرد على بيان اتحاد الكرة ..فيديو

تامر أمين يقبل يد فاطمة عيد على الهواء..فيديو

رانيا يوسف: شرحت للناس اللي حصل ومش عارفة اعمل ايه تاني

الاتحاد الأوروبي يرفض تنظيم المونديال في إسبانيا والمغرب

الخطيب يظهر داخل الأهلي لأول مرة بعد 20 يوما للعلاج في ألمانيا

ضاحي خلفان يسخر من قطر بعد انسحابها من أوبك

عمرو أديب مهاجما وحيد حامد: الناس دي ذنبها في رقبتك

السياح الروس يفاجئون المسئولين برغبتهم في السفر إلى مصر

عدلي القيعي: صفقة انتقال محمد محمود للأهلي هدية ماجد سامي للخطيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو
أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو
الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو
القومية للإنتاج الحربي: نستهدف تعميق التصنيع العسكري المحلي ..فيديو
الغباري: إيديكس رسالة للعالم بأن مصر آمنة ونجحت في مواجهة الإرهاب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟