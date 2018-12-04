ليفانتي يفوز على أتليتك بيلباو بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

حقق فريق ليفانتي انتصارًا ثمينًا على ضيفه أتلتيك بيلباو، بثلاثية نظيفة قي المباراة التي جمعتهما مساء، الاثنين، في الأسبوع الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



سجل ثلاثية ليفانتي كلا من خوسي مانويل رودريجيز في الدقيقة 49، وخوسيه كامبانيا الهدف الثاني في الدقيقة 59، واختتم روجر مارتي سالفادور التسجيل في الدقيقة 69.



الفوز رفع رصيد ليفانتي إلى 21 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد بيلباو عند 11 نقطة في المركز 18.

