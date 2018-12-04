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مرأة

5 إجراءات لصحة المرأة وطفلها خلال الحمل وبعده

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:20 م
٥ إجراءات لصحة
٥ إجراءات لصحة المرأة وطفلها خلال الحمل وبعده
آية التيجي
قدمت الجمعية الخيرية في صحة الحمل قائمة من الإجراءات لصحة المرأة الحامل وطفلها في المستقبل، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على صحة الحمل والطفل المستقبلي إذا تم قبل أن يحدث الحمل، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وأبرزها:

١- تناول حمض الفوليك:
يمكن أن يساعد تناول 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا لمدة شهرين قبل حدوث الحمل على حماية الأطفال من الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي مثل شلل الحبل الشوكي.

٢- الإقلاع عن التدخين:
ويسبب التدخين أثناء الحمل 2200 حالة ولادة مبكرة، و 5000 حالة إجهاض، و 300 حالة وفاة في الفترة المحيطة بالمرأة الحامل في المملكة المتحدة كل عام.

٣- اكتساب وزن صحي:
ومن المعروف انه يزيد الوزن قبل وأثناء الحمل، مما يجعله من أخطر الحالات التي يمكن ان تتعرض لمزيد من المشاكل أثناء الحمل، مثل: مقدمات الارتجاع، ومرض السكري.

٤- تناول الطعام الصحي والاستمرار على الحركة:
من الأرجح أن تلد الأم الصحية طفلًا سليمًا ، فقد يساعد كلاهما في الحفاظ على وزن آمن للجسم.

٥- تحدث إلى طبيبك العام إذا كنت تتناول أدوية:
قد تؤثر بعض الأدوية على الحمل ، ومن الأفضل مراجعة الطبيب في أسرع وقت ممكن بمجرد علمك بالحمل، وذلك لتجنب التشوهات، والعيوب الخلقية.
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