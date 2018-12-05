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مرأة

أسرع ريجيم لنسف الدهون

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:09 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تريدين حرق ونسف الدهون بشكل سريع؛ يمكنك الاعتماد على الريجيم التالي الذي يساعد على التخلص كيلو جرامًا من وزنك فى 3 أيام، يقدمه خالد يوسف لـ"صدى البلد".

اليوم الأول 

الإفطار:

كوب من عصير برتقال + بيضة مسلوقة

الغداء:

شوربة خضار + ربع فرخة مشوية 

وجبة خفيفة: 

طبق سلاطة خضراء + كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع القليل من عصير الليمون. 

اليوم الثاني 

الإفطار: 

مشروب ساخن من دون سكر+ قطعة جبن قريش + 1 توست سن 

الغداء: 

طبق شوربة كرنب + 2 شريحة لحم مشوى 

العشاء:

كوبان من اللبن الزبادي الطبيعي. 

اليوم الثالث 

الإفطار : 
قطعتا خبز محمص+ جبن أبيض خالى الدسم 

الغداء: 

طبق شوربة كرنب بالجنزبيل + ربع فرخة مشوية 

العشاء: كوبان من اللبن الزبادي الطبيعي مع حبة فواكه حمراء.
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