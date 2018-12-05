أسرع ريجيم لنسف الدهون

هل تريدين حرق ونسف الدهون بشكل سريع؛ يمكنك الاعتماد على الريجيم التالي الذي يساعد على التخلص كيلو جرامًا من وزنك فى 3 أيام، يقدمه خالد يوسف لـ"صدى البلد".





اليوم الأول





الإفطار:





كوب من عصير برتقال + بيضة مسلوقة





الغداء:





شوربة خضار + ربع فرخة مشوية





وجبة خفيفة:





طبق سلاطة خضراء + كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع القليل من عصير الليمون.





اليوم الثاني





الإفطار:





مشروب ساخن من دون سكر+ قطعة جبن قريش + 1 توست سن





الغداء:





طبق شوربة كرنب + 2 شريحة لحم مشوى





العشاء:





كوبان من اللبن الزبادي الطبيعي.





اليوم الثالث





الإفطار :

قطعتا خبز محمص+ جبن أبيض خالى الدسم





الغداء:





طبق شوربة كرنب بالجنزبيل + ربع فرخة مشوية



