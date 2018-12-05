أسرع ريجيم لنسف الدهون

هل تريدين حرق ونسف الدهون بشكل سريع؛ يمكنك الاعتماد على الريجيم التالي الذي يساعد على التخلص كيلو جرامًا من وزنك فى 3 أيام، يقدمه خالد يوسف لـ"صدى البلد".
اليوم الأول
الإفطار:
كوب من عصير برتقال + بيضة مسلوقة
الغداء:
شوربة خضار + ربع فرخة مشوية
وجبة خفيفة:
طبق سلاطة خضراء + كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع القليل من عصير الليمون.
اليوم الثاني
الإفطار:
مشروب ساخن من دون سكر+ قطعة جبن قريش + 1 توست سن
الغداء:
طبق شوربة كرنب + 2 شريحة لحم مشوى
العشاء:
كوبان من اللبن الزبادي الطبيعي.
اليوم الثالث
الإفطار :
قطعتا خبز محمص+ جبن أبيض خالى الدسم
الغداء:
طبق شوربة كرنب بالجنزبيل + ربع فرخة مشوية
العشاء: كوبان من اللبن الزبادي الطبيعي مع حبة فواكه حمراء.