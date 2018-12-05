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ديني

هل يصح مخاطبة الله بالعامية.. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء ، من سائل يقول هل يصح مخاطبة الله بالعامية؟

وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الله سبحانه وتعالى حتى تخاطبه وتناجيه لا يشترط أن يكون بلسان معين أو لغة معينة ولكن بطريقة مؤدبة، مضيفا: ربنا هيسمعك ولو لم تنطق بلسانك فقط ، يسمعك بقلبك ولو كانت المناجاة قلبية".

وتابع: ربنا رب قلوب ينظر إلى قلوبنا ندعوه بأي لغة لكن الأهم هو القلب فالله يتعامل مع القلب قبل اللسان وللإنسان كافة الراحة في الدعاء.
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