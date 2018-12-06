أحمد الشامي يهنئ الكينج منير بطاق طاقية

هنأ الفنان أحمد الشامي، عبر حسابه الرسمي بتويتر، الكنج محمد منير، على أغنيته الجديدة "طاق طاقية".
وعلق "الشامي" قائلًا: "مبروك للكينج محمد منير الأغنية الجديدة، الأغنية تحفة مبروك يا حبيبي".
أغنية "طاق طاقية" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أسامة الهندي، ضمن ألبوم الكينج الجديد "وطن".
وعلق "الشامي" قائلًا: "مبروك للكينج محمد منير الأغنية الجديدة، الأغنية تحفة مبروك يا حبيبي".
أغنية "طاق طاقية" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أسامة الهندي، ضمن ألبوم الكينج الجديد "وطن".