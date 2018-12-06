أحمد الشامي يهنئ الكينج منير بطاق طاقية

هنأ الفنان أحمد الشامي، عبر حسابه الرسمي بتويتر، الكنج محمد منير، على أغنيته الجديدة "طاق طاقية".



وعلق "الشامي" قائلًا: "مبروك للكينج محمد منير الأغنية الجديدة، الأغنية تحفة مبروك يا حبيبي".



أغنية "طاق طاقية" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أسامة الهندي، ضمن ألبوم الكينج الجديد "وطن".



