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مرأة

طريقة عمل أرز بالخلطة بمذاق لا يقاوم

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف هالة فهمي طريقة عمل أرز بالخلطة، بمذاق لا يقاوم وبشكل جديد.

المقادير:

أرز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي
كبدة فراخ مسلوقة ومقطعة
قوانص مسلوقة ومقطعة
مكسرات صحيحة
بصل أحمر مفروم
سكر بني
قرفة
زيت زبدة
ملح وفلفل
ماء مغلي

طريقة التحضير :

* شوحي زبدة مع الزبيب واللوز والفول السوداني

* ترفع المكسرات ويشوح البصل مع الزيت والملح والقرفة

* تضاف إليهم الكبد والقوانص

* في وعاء جديد، أضيفي السكر البني إلى الحلة حتى يذوب تماما

* يضاف الماء المغلي

* أضيفي الكبد والقوانص والأرز لتحمص

* يترك الخليط حتى يتشرب كمية السائل وينضج على درجة حرارة متوسطة

* يقدم بالهنا
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