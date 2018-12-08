تقدم الشيف هالة فهمي طريقة عمل أرز بالخلطة، بمذاق لا يقاوم وبشكل جديد.



المقادير:



أرز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي

كبدة فراخ مسلوقة ومقطعة

قوانص مسلوقة ومقطعة

مكسرات صحيحة

بصل أحمر مفروم

سكر بني

قرفة

زيت زبدة

ملح وفلفل

ماء مغلي



طريقة التحضير :



* شوحي زبدة مع الزبيب واللوز والفول السوداني



* ترفع المكسرات ويشوح البصل مع الزيت والملح والقرفة



* تضاف إليهم الكبد والقوانص



* في وعاء جديد، أضيفي السكر البني إلى الحلة حتى يذوب تماما



* يضاف الماء المغلي



* أضيفي الكبد والقوانص والأرز لتحمص



* يترك الخليط حتى يتشرب كمية السائل وينضج على درجة حرارة متوسطة



* يقدم بالهنا