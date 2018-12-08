تقدم الشيف هالة فهمي طريقة عمل أرز بالخلطة، بمذاق لا يقاوم وبشكل جديد.
المقادير:
أرز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي
كبدة فراخ مسلوقة ومقطعة
قوانص مسلوقة ومقطعة
مكسرات صحيحة
بصل أحمر مفروم
سكر بني
قرفة
زيت زبدة
ملح وفلفل
ماء مغلي
طريقة التحضير :
* شوحي زبدة مع الزبيب واللوز والفول السوداني
* ترفع المكسرات ويشوح البصل مع الزيت والملح والقرفة
* تضاف إليهم الكبد والقوانص
* في وعاء جديد، أضيفي السكر البني إلى الحلة حتى يذوب تماما
* يضاف الماء المغلي
* أضيفي الكبد والقوانص والأرز لتحمص
* يترك الخليط حتى يتشرب كمية السائل وينضج على درجة حرارة متوسطة
* يقدم بالهنا
المقادير:
أرز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي
كبدة فراخ مسلوقة ومقطعة
قوانص مسلوقة ومقطعة
مكسرات صحيحة
بصل أحمر مفروم
سكر بني
قرفة
زيت زبدة
ملح وفلفل
ماء مغلي
طريقة التحضير :
* شوحي زبدة مع الزبيب واللوز والفول السوداني
* ترفع المكسرات ويشوح البصل مع الزيت والملح والقرفة
* تضاف إليهم الكبد والقوانص
* في وعاء جديد، أضيفي السكر البني إلى الحلة حتى يذوب تماما
* يضاف الماء المغلي
* أضيفي الكبد والقوانص والأرز لتحمص
* يترك الخليط حتى يتشرب كمية السائل وينضج على درجة حرارة متوسطة
* يقدم بالهنا