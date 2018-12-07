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ديني

حكم التصدق بقيمة العقيقة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل، يقول: "ما حكم التصدق بقيمة العقيقة؟".

وأجابت لجنة الفتوى،: "أن الله- عز وجل- شرع العقيقة؛ شكرًا لله- تعالى- على نعمة المولود، ويسن أن تذبح عن الولد شاتان، وعن البنت شاة، وأقل ما يجزئ في العقيقة؛ شاة، قال النبي- ﷺ-: "الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، وسنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر".

وأضافت اللجنة: "لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة".
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