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أخبار البلد

للمرة الثانية..السعودية تحذر من فرض حظر استيراد الجوافة المصرية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:54 م
الجوافة المصرية
الجوافة المصرية
جمال صلاح الدين
أرسل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، خطابا عاجلا للمصدرين الزراعيين حذرهم فيه من من فرض وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية حظرا على صادرات الجوافة المصرية في حال وصول أي شحنات مستقبلا مخالفة لاشتراطات السعودية.

وأكد المجلس في الخطاب الذي حصل صدى البلد على نسخه منه، وصل مكتب المجلس التصديري بالسعودية خطابا من وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية بورود شحنة جوافة مصرية بها نسب متبقيات مبيدات بنسب أعلى من المسموح بها.

وشدد المجلس على المصدرين، بضرورة الالتزام بالتصدير من المزارع السابق فحصها وتكويدها طبقا للقرار الوزاري رقم 670 لسنة 2017، وعدم إجراء اي عمليات رش على الزراعات بعد سحب العينات من الزرعة لتحليلها، والتأكد من أن نسب المتبقيات في حدود المسموج به.

يأتي عقب أيام من صدور خطاب من الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، للمصدرين للحاصلات الزراعية المصريين تعلمهم فيه باستلام هيئة سلامة الغذاء الكويتية، إخطارًا من مركز الإنذار الخليجي السريع برفض منتجات ذات منشأ مصري في السعودية لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها، وكذلك إخطار آخر برفض منتجات مصرية أخرى (نعناع مجفف، ورق عنب) في السعودية؛ لاحتوائها علي مبيدات حشرية، ووفقًا للإنذار الخليجي فإن المنتجات التي يتم رفضها في أي من دول مجلس التعاون الخليجي يمنع دخولها إلي باقي الدول.
للمرة الثانية..السعودية تحذر من فرض حظر استيراد الجوافة المصرية
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