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فن

ظهور جديد لبريانكا شوبرا ونيك جوناس بعد زواجهما الأسطوري.. صور

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:40 ص
بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا
شروق إبراهيم
شوهدت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا برفقة زوجها المغني الأمريكي نيك جوناس، لحظات وصولهما مطار أودايبور قادمين من مدينة جودبور، حيث أقيم حفل زفافهما، من أجل حضور حفل زفاف ابنة رجل أعمال هندي مشهور.

وظهرت بريانكا البالغة من العمر 36 عاما بروح معنوية مرتفعة مع جوناس الذي يصغرها في العمر بحوالي 10 أعوام.

يشار الى أن حفل الزفاف أقيم على مدار 3 أيام بين الطقوس المسيحية والعادات والتقاليد الهندية بسبب الفوارق الدينية بين نيك جوناس الذي ينتمي للمسيحية اما هي فتنتمي للديانة الهندوسية.
ظهور جديد لبريانكا شوبرا ونيك جوناس بعد زواجهما الأسطوري.. صور
ظهور جديد لبريانكا شوبرا ونيك جوناس بعد زواجهما الأسطوري.. صور
ظهور جديد لبريانكا شوبرا ونيك جوناس بعد زواجهما الأسطوري.. صور
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