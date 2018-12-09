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رياضة

ستراسبورج يتعادل مع كان 2-2 في الدوري الفرنسي لكرة القدم

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:07 م
صدى البلد
أ ش أ
تعادل فريق ستراسبورج مع ضيفه كان بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "المينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل هدفي ستراسبورج، بابلو مارتينيز في الدقيقة الخامسة، وليبو موتهيبا في الدقيقة 23، فيما أحرز ثنائية كان، فيصل فجر في الدقيقة 22، وسيف الدين الخاوي في الدقيقة 80.

التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد ستراسبورج إلى 23 نقطة في المركز الثامن، كما رفع كان رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن عشر.
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