أوغندا تحصل على شرف تنظيم أمم إفريقيا للكرة الشاطئية 2020

حصلت دولة أوغندا على نيل شرف تنظيم بطولة أمم افريقا للكرة الشاطئية 2020 بناءا على قرار لجنة الكرة الشاطئية والصالات بالاتحاد الأفريقى.



جاء ذلك القرار الصادر من قبل لجنة الكرة الشاطئية والصالات بالاتحاد الافريقي على هامش البطولة الافريقية الجارية فى شرم الشيخ.



يذكر ان منتخب مصر الوطنى للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبدالرازق تغلب على نظيره منتخب المغرب بستة أهداف مقابل هدف ويلتقى غدا الإثنين منتخب مدغشقر.