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رياضة

محمد صلاح يواصل التميز ويحقق رقما قياسيا جديدا في دوري الأبطال

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:29 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
حقق النجم الدولي محمد صلاح رقما قياسيا جديدا مع فريقه ليفربول الإنجليزي، ولكن هذه المرة في بطولة دوري أبطال أوروبا التي يخوض خلالها الريدز مباراة نارية على ملعب آنفيلد.

سجل محمد صلاح هدف تقدم ليفربول في شباك نابولي، عن طريق توغل رائع بين دفاعات الفريق الإيطالي وسدد كرة قوية تمر بين أقدام حارس المرمى.

وبهذا الهدف يصبح رصيد محمد صلاح 14 هدفًا مع الريدز في دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع أسطورة ليفربول إيان راش.

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