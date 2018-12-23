انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الزمالك والقطن التشادى .. والإصابات الأبرز

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول مع القطن التشادى بالتعادل السلبي فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد أديس أبابا فى إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.





بدأ اللقاء بمحاولة هجومية من الفارس الأبيض سدد خلالها محمد إبراهيم الكرة قوية تعلو عارضة الحارس التشادى وفى الدقيقة الثالثة اضطر حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة بعد سقوط الثنائى فرجانى ساسى وابراهيم حسن.





وفى الدقيقة السابعة فشل ابراهيم حسن فى اللحاق بإحدى الكرات الطولية ونجح خلالها دفاعات الفريق التشادى فى إبعادها وتصدى محمود علاء بعدها لإحدى الكرات الهجومية للمنافس.





وفى الدقيقة 17 قرر الحكم إيقاف اللقاء لعلاج عماد السيد حارس مرمى الزمالك واضطر مدرب الزمالك الى الدفع بحازم إمام بديلا عن التونسي حمدى النقاز.





وتصدت دفاعات القطن التشادى بالدقيقة 30 لإحدى الكرات العرضية التى أرسلها حازم إمام من الجبهة اليمنى لتمر الى خارج الملعب وتعرض محمود علاء بالدقيقة 39 الى الإصابة واضطر حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة بعد سقوطه على أرضية الملعب وفى الدقيقة 43 رأسية خطيرة من لاعب القطن داخل منطقة الجزاء ينجح فى إنقاذها عماد السيد حارس الزمالك.























