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أخبار البلد

غدا.. أمطار على الوجه البحري والقاهرة يصاحبها نشاط للرياح

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا، الأربعاء، طقسا معتدلا شمالا حتى شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة مساء، وتسجل درجات الحرارة على القاهرة العظمى 20 والصغرى 11.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ومترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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