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حب الوطن: ائتلافنا خدمي بعيد عن السياسية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:32 م
ائتلاف حب الوطن
ائتلاف حب الوطن
معتز الخصوصى
تقدم ائتلاف حب الوطن، بالشكر والتقدير، لكافة أعضائه، على دورهم الخدمي المتميز، طوال العام الحالي، قائلا إننا نستغل تلك المناسبة، للتأكيد على أن ائتلاف حب الوطن، بعيدا كل البعد عن أي أهداف سياسية، مضيفا أنه ليس له علاقة بأي أحزاب سياسية، من قريب أو بعيد، وأي شخص يحاول الزج باسم الائتلاف في أي أمر من هذه الأمور، يعرض نفسه للمسائلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الائتلاف، اليوم، من جانبه قال الدكتور أسامة عقبي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف حب الوطن، إن ائتلاف حب الوطن، هدفه خدمي نقابي، منذ نشأته، وهو الهدف الذي لم ولن يحيد عنه.

وتابع: وتمثل ذلك طوال العام الحالي في القوافل الطبية المجانية المتكاملة التي تطوف كافة أنحاء الجمهورية، وحملات الكشف عن فيروس سي وتنظيم الأسرة، الاشتراك بفاعلية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالتشجير وزراعة المليون ونصف المليون شجرة مثمرة، تقديم دورات الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ودورات التثقيف، تقديم ديسكات للمدارس التي تواجه كثافة طلابية، تقديم ملابس شتوية لغير القادرين من أبنائنا وبناتنا الطلبة، وتنظيم رحلات أعرف بلدك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والعديد العديد من الأنشطة الخدمية والتنموية الهادفة لخدمة وبناء الوطن، طوال العام الحالي، ومستمرون في تقديمها العام المقبل.

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