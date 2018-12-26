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أخبار البلد

ادخل وشوف درجة حرارة محافظتك والجو فيها عامل إيه صبح وليل

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:31 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، طقسًا معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد مائلًا للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة مساء.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ومترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

المنوفية 11 20

الغربية 12 20

البحيرة 12 21

الإسكندرية 12 21

كفر الشيخ 13 21

مطروح 15 18

السلوم 14 17

سيوة 09 21

بورسعيد 14 21

دمياط 14 21

الزقازيق 11 22

الإسماعيلية 08 22

السويس 10 21

العريش 09 21

رفح 09 20

رأس سدر 11 21

نخل 03 18

نويبع 16 22

طابا 11 20

كاترين 03 16

الطور 11 21

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 15 23

مرسى علم 16 24

الفيوم 11 20

بني سويف 11 20

المنيا 10 20

أسيوط 09 21

سوهاج 09 22

قنا 10 23

الأقصر 09 24

أسوان 07 24

أبوسمبل 11 23

الوادي الجديد 12 22

شلاتين 16 26

أبو رماد 17 25

رأس حدربة 18 24

حلايب 19 24

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