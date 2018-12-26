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أخبار البلد

القوات المسلحة تطلق باقة خدمات جديدة خاصة بالتجنيد عبر المركز الإلكتروني .. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:54 م
صدى البلد
محمد إبراهيم
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع فيديو عن "المركز الإلكتروني لخدمات التجنيد" أعدته إدارة التجنيد والتعبئة المصرية وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة المصرية على تسهيل الخدمات التجنيدية المقدمة عن طريق شبكة الإنترنت لمواكبة التطور التكنولوجي وتوفير العديد من الخدمات.

وأظهر الفيديو الخدمات التي يمكن الحصول عليها عن طريق شبكة الإنترنت، وهى:-
* تصاريح السفر.
* لمن يهمه الأمر.
* شهادة إعفاء مؤقت.
* شهادة استثناء مؤقت ونهائي.
* إعفاء نهائي.... وخدمات أخرى.

ويتم الحصول على هذه الخدمات من خلال الموقع الرسمي للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد المصري.

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