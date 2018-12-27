رئيس نادى سموحة يفتح النار على الأهلي وأندية القمة

فتح فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، النار على أندية القمة بالدوري الممتاز عقب انتشار الشائعات بشأن الحصول على توقيع حسام حسن مهاجم الفريق الاول للكرة بالنادي.



وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أندية القمة تسعي لشراء حسام حسن كلام جرائد ، والتاكيد علي الحصول علي توقيعة مجرد تحصيل حاصل لان عقدة مع سموحة ممتد سنتين ونصف وللاسف ليس له بديل لدينا علي الاطلاق".



وأضاف: "والمفاجأة ان نادي القمة لا يريد ان يدفع إلا ٢٠ مليون جنيه طبقا لما هو مكتوب في الجريدة واعارة بعض اللاعبين وهذا مستحيل لانه اشتري مهاجم ناشئ بما يقارب من ٥٠ مليون جنية، وسموحة لن يستغني عنه الا في نهاية الموسم وبنفس القيمة التي سوف تدفع علي الاقل في حسين الشحات او من يماثله، حسام حسن افضل مهاجم في مصر علي الاطلاق وموهبة لن تتكرر كثيرا ونفس الكلام ينطبق علي ياسر ابراهيم الذي تسعي نفس الاندية الي شراءه".



وتابع: "سموحة لا يغالي ولا ينتهز الفرصة وان كان هذا حق مشروع ولكن يرغب المعاملة بالمثل وفي نهاية الموسم حتي لا نهدم الفريق من فضلكم ، ارجو الا تمشي اندية القمة علي جثتنا".

