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أشرف عبد الباقى يكشف سر حلاقة شعره زيرو .. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:32 ص
صدى البلد
آيات احمد
كشف الفنان أشرف عد الباقى، عن سبب النيولوك الذى يظهر به منذ فترة، والذى يعتمد على حلاقة الشعر تمامًا لدرجة " الزيرو"، قائلًا: " الحقيقة كل ما الواحد بيكبر شعره بيخف وتظهر صلعة بسيطة فى نص شعره فقررت أحلق شعرى كله زيرو كأنى أنا اللى عملتها بإيدى".

وأضاف عبد الباقى، فى لقاء خاص مع رحمة خالد، ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc": "أنا عملت دور فى فيلم وكان يتطلب أن أحلق شعرى بهذا الشكل وعجبنى مظهرى به فقررت من بعدها أن اظل على هذا المظهر".

وتابع: " أنا زى ما بحلق دقنى بحلق دماغى بالمرة، على طول".

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أشرف عبد الباقى يكشف سر حلاقة شعره زيرو .. فيديو
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