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أخبار البلد

21 جلسوا على مقعد نقيب الصحفيين بينهم 2 بدرجة وزير

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:29 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تزامنا مع العرس الديمقراطي التي تشهده انتخابات نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها الجمعة المقبلة، نرصد أسماء الصحفيين الذين اعتلوا مقعد نقيب الصحفيين حتى الآن.

وفي هذه السطور نسرد تاريخ تولى كل منهم حقبة النقابة حتى انتهاء دورته الانتخابية.

وجاء ترتيب نقباء الصحفيين كالاتى :

- محمود أبوالفتوح وهو أول نقيب للصحفيين في 7 أبريل 1941، وتم انتخابه 4 دورات كان آخرها 1947.

- محمد عبدالقادر حمزة من ديسمبر 1943 حتى ديسمبر 1944.

- فكري أباظة تولى مقعد النقيب 6 دورات كان آخرها في ديسمبر 1952، ويلقب بشيخ الصحفيين وتخرج في كلية الحقوق .

-حسين أبوالفتوح تم انتخابه 3 دورات كان آخرها ديسمبر 1954.

-حسين فهمي تم انتخابه 5 دورات كان آخرها 1962.

-أحمد قاسم جودة تم انتخابه دورتين من 1955 إلى 1957.

-صلاح سالم من 1960 إلى 1961.

-حافظ محمود تم انتخابه 3 دورات حتى 1966.

-أحمد بهاء الدين عام 1967 

- كامل زهيري تم انتخابه دورتين كان آخرها 1962.

- علي حمدي الجمال من مارس 1971 إلى مارس 1973.

- عبدالمنعم الصاوي تم انتخابه دورتين من مارس 1973 إلى مارس 1977، كما تولى منصبي وزير الثقافة وزير الإعلام عام 1977.

-يوسف السباعي من مارس 1977 إلى مارس 1979 ووزير الثقافة عام 1973.

- صلاح جلال تم انتخابه دورتين من مارس 1981 إلى مارس 1985.

-إبراهيم نافع أكثر نقيب تولى النقابة حيث تم انتخابه 6 دورات الأولى كانت 1985 وآخرها كانت في 2003.

-مكرم محمد أحمد تم انتخابه 5 دورات نقيبا للصحفيين الأولى كانت في 1989 وآخرها كانت في 2011.

-جلال عارف من يونيه 2003 حتى سبتمبر 2005 .

-ممدوح الولي أكتوبر 2011 حتى مارس 2013.

-ضياء رشوان مارس 2013 حتى مارس 2015.

-يحيى قلاش من مارس 2015 حتى ٢٠١٧ .

-عبدالمحسن سلامة من مارس ٢٠١٧ حتى مارس ٢٠١٩

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