أبطال إخناتون في مراكش يستأنفون التصوير بمصر

أن انتهوا من تصوير عدد كبير من المشاهد فى دولة المغرب.



فيلم "إخناتون فى مراكش" ويشارك في بطولته من مصر، طلعت زكريا، انتصار، سامح يسري، من المغرب سعيد الناصري والمطربة رجاء قصابني وخولة بن عمر ووسام الأمير.



العمل يعد تجربة تهدف إلى خلق سوق توزيع وإنتاج مشترك بين مصر والمغرب حيث سيتم توزيعه فى البلدين وعدد آخر من البلاد العربية والغربية.

يستأنف فريق عمل فيلم إخناتون فى مراكش تصوير مشاهده المتبقية من العمل خلال الأيام القليلة القادمة فى مصر، وذلك بعد