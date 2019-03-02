المصريين الأحرار يدشن غرفة عمليات لرصد والرد على الشائعات

عقد الدكتور عصام خليل رئيس حزب "المصريين الأحرار"، مساء اليوم السبت، اجتماعًا مع بعض قيادات الحزب للبدء فى أعمال غرفة العمليات المركزية بهدف الرصد والرد علي الشائعات.





يأتى ذلك عقب تفاقم الشائعات خلال الأيام الماضية والادعاءات من الجماعات الإرهابية والدول المعادية للبلاد.





قال "خليل" إن دور غرفة العمليات مواجهة سريعة لكافة الأكاذيب بنشر حقائق دامغة تقطع الطريق أمام اللجان الإلكترونية المأجورة.



