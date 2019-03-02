ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

المصريين الأحرار يدشن غرفة عمليات لرصد والرد على الشائعات

السبت 02/مارس/2019 - 11:20 م
رئيس حزب المصريين
رئيس حزب المصريين الأحرار
أمينة الدسوقي
عقد الدكتور عصام خليل رئيس حزب "المصريين الأحرار"، مساء اليوم السبت، اجتماعًا مع بعض قيادات الحزب للبدء فى أعمال غرفة العمليات المركزية بهدف الرصد والرد علي الشائعات.

يأتى ذلك عقب تفاقم الشائعات خلال الأيام الماضية والادعاءات من الجماعات الإرهابية والدول المعادية للبلاد.

قال "خليل" إن دور غرفة العمليات مواجهة سريعة لكافة الأكاذيب بنشر حقائق دامغة تقطع الطريق أمام اللجان الإلكترونية المأجورة.

وأكد أن الحزب بكافة أعضائه جنود مصرية خالصة تهدف خدمة الوطن وستكون حائط صد لدحر الأكاذيب وتوضيح الحقائق للمواطنين.

موضوعات متعلقة

"المصريين الأحرار" يهيب بالقوى السياسية عدم الزج باسمه بفعاليات دون تنسيق

عضو عليا «المصريين الأحرار»: مؤتمر دولي لوقف الادعاءات الخارجية على مصر

المصريين الأحرار : الإعداد لعقد مؤتمر دولي للرد على الادعاءات الخارجية

«المصريين الأحرار» يرتب لـ«مؤتمر دولي».. خليل: نسعى لتوضيح الحقائق بشأن مسار الدولة.. وأعضاء بالحزب: البعض يحاول تعطيل نهضة مصر.. وندعو وسائل الإعلام العالمية للحضور

المصريين الأحرار يعقد مؤتمرا عالميا للرد على ما يشاع بشأن الانتخابات.. غدا

«المصريين الأحرار» يرد على ما يشاع ضد انتخابات الرئاسة وحقوق الإنسان

ترشيحاتنا

شاهد.. خناقة ميسي وراموس وصحيفة إسبانية: الحكم كان رحيما مع الجزار

كارثة.. عامل نظافة يعالج المرضى بمستشفى الواسطى بـ بني سويف

الإسماعيلي يودع أبطال أفريقيا بالخسارة من شباب قسنطينة 3\2..فيديو

انهيار كوبرى مشاة بطوخ وشلل مرورى بطريق مصر - إسكندرية الزراعى..صور

أحمد موسى يكشف مخطط الإرهابية لتأجيج الأوضاع في مصر

عمرو أديب يكشف أدلة جديدة ضد سائق قطار محطة مصر

سبب انهيار كوبري مشاه على الطريق الزراعي بطوخ.. فيديو وصور

أحمد موسى يفضح الديكتاتور التركي أردوغان .. فيديو

رواتب تصل إلى 4000 جنيه.. 1298 فرصة عمل بشركات في القاهرة

كهربا: بعض جماهير الزمالك خونة

الوزراء: لا خسائر بشرية في حادث سقوط كوبري مشاة على الطريق الزراعي

تعدد الزوجات.. حكاية حديث للإمام الطيب أثار جدلا.. والأزهر يوضح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

فيديو

عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو
اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو
طبيب نفسي يوضح التأثير السلبي لنشر صور ضحايا ومصابي حادث القطار.. فيديو
العثور على أعمال وسحر داخل مقابر بالأقصر.. صور وفيديو
شاهد.. خناقة ميسي وراموس وصحيفة إسبانية: الحكم كان رحيما مع الجزار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟