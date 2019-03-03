عبد الغفار يوضح تفاصيل منتدى التعليم العالى و البحث العلمى.. فيديو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن منتدى التعليم العالى والبحث العلمى سيعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة مما يبعث برسالة مهمة للعالم بأن العلم والتعلم من أهم أولويات مصر خلال السنوات الحالية.



ونوه "عبد الغفار" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الوزارة وجميع المؤسسات المعنية تستعد لهذا المنتدى لكى يكون على مستوى عالمى، مشيرًا إلى أنه سيتم استعراض جميع التطورات التكنولوجية والتى تتناسب مع الجيل الرابع.



وأشار "وزير التعليم العالى" إلى أنه سيتم مناقشة ربط الخريجين بسوق العمل وكيفية تأهيلهم وتدريبهم على العمل خلال المنتدى ومتطلبات سوق العمل، موضحًا أنه سيتم أيضصا مناقشة قضايا عالمية من خلال هذا المنتدى مثل اتحاد الجامعات العربية والأرومتوسطية.



وقال إن هناك عددا كبيرا من الدول تقدمت للمشاركة بالمنتدى.

