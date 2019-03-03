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فن

في ذكرى رحيله .. 6 معلومات لا تعرفها عن ابن إسماعيل ياسين

الأحد 03/مارس/2019 - 09:02 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى رحيل المخرج ياسين إسماعيل ياسين والذى اشتهر بعدد من الأفلام التي تولى إخراجها بشكل جيد، واستطاع أن يثبت نفسه دون أن يعتمد على اسم والده.

صدى البلد يرصد بعض المعلومات عن المخرج الراحل.

1- ولد ياسين في 21 مارس 1949، ورحل عن دنيانا في 3 مارس 2008.

2- التحق بمعهد السينما بالقاهرة، لكنه لم يكمل الدراسة به واتجه إلى التأليف الدرامي في السبعينات، قبل أن يخرج أول أفلامه "اللعبة" عام 1978.

3- وشارك ياسين بالتمثيل مرة واحدة في طفولته في فيلم "إسماعيل يس في البوليس الحربي" عام 1958 بطولة أبيه إسماعيل ياسين وأيضًا عام 1971 فيلم بعنوان "نصف مليون جنيه"، وهو آخر عمل فنى كامل للفنان إسماعيل يس، حيث إنه لم يكمل فيلم "الرغبة والضياع" عام 1972 لوفاته.

4- كتب السيناريو والحوار لعشرين فيلمًا أخرجها، ومعظمها ذو طابع بوليسي ومنها "امرأة بلا قلب"، "بذور الشيطان"، "الشيطان يغني"، "تحت التهديد"، "المنتقمون "فيلم القناص"، فيلم "أخي وصديقي سأقتلك"، فيلم "عاد لينتقم"، فيلم "جريمة إلا ربع"، و"حلقة الرعب"، "الرجل الشرس"، "المكالمة القاتلة"، إضافة إلى أعمال تلفزيونية منها مسلسل "عيون تائهة" وسهرة عنوانها "بين أحضان إبليس" ومسلسل "دوائر الشك".

5- انشغل ياسين قبل أكثر من عام من وفاته بـ مسلسل "إسماعيل ياسين"، والذي يروي قصة حياة والده، الذي أثرى الفن المصري بعدد كبير من الأفلام والمونولوجات وكذا المسرحيات، لا يزال بعضها لم يعرض على الشاشات.

6- في 3 مارس 2008 ودع أهل الفن والسينمائيون المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين عن عمر يناهز 59 سنة بعد أن وافته المنية، بعد صراع مع مرض السرطان الذي لازمه لعدة سنوات، ولم يكمل تصوير آخر فيلم له، وتم تشييع جنازته من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

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