أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

أعلن سوق العبور عن آخر أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة اليوم الإثنين.



وتضمنت الأسعار :



- البطاطس : 3.5 جنيه للكيلو



- الجزر : 1.5 جنيه للكيلو



- فاصوليا : 17 جنيها للكيلو



- الكوسة : 7 جنيهات للكيلو



- البصل : 3.5 جنيه للكيلو



- الليمون :6.5 جنيه للكيلو



- الطماطم : 1.5 جنيه للكيلو



- الباذنجان الرومي : 7 جنيهات للكيلو



- الباذنجان العروس : 5.5 جنيه للكيلو



- الباذنجان الأبيض : 5.5 جنيه للكيلو



- الفلفل الرومي : 6 جنيهات للكيلو



- الفلفل الرومي ألوان : 12 جنيها للكيلو



- الملوخية : 5 جنيهات للكيلو



- خيار بلدي : 5 جنيهات للكيلو



- البسلة : 8 جنيهات للكيلو



- جوافة : 6 جنيهات للكيلو



-رمان : 4 جنيهات للكيلو



- الموز البلدي : 3 جنيهات للكيلو



- البرتقال البلدي : 2 جنيه للكيلو



- التفاح الأمريكاني : 18 جنيها للكيلو



- كانتلوب :5 جنيهات للكيلو



وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة وقد تختلف من مكان لآخر.