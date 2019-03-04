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أشرف زوف: مصر تمتلك بنية تحتية جيدة تمكنها من نجاح أمم أفريقيا ..فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:40 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الناقد الرياضى أشرف زوف، إن بطولة الأمم الأفريقية التى ستتم فى مصر خلال الأشهر المقبلة ستكون البطولة رقم 32، موضحًا أن مصر تحتل المركز الأول فى استضافة البطولة مناصفتًا مع غانا بـ 4 مرات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر الأصل" المذاع على قناة الرافدين بلس، تقديم الإعلامى أحمد دياب، أن مصر تحتل المركز الأول حصولًا على البطولة برصيد 7 بطولات.

وأشار إلى أن هذه البطولة ستكون البطولة رقم 5 التي تستضيفها مصر وأوضح أن عدد المشاركين فى هذه البطولة سيكون 24 فريق، مؤكدًا ان البطولات السابقة كانت تضم 16 منتخبا .

وكشف أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية واستادات على أعلى مستوى لخروج بطولة الامم الافريقية بأفضل شكل.

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