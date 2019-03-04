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إخواني منشق عن تعذيب عناصر الجماعة في السجون: أكذوبة تاريخية

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:45 م
صدى البلد
هاني حسين
قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، إن عناصر الجماعة كانت تروج وتدعي وجود تعذيب داخل السجون، مضيفا: "أقسم بالله لم يعذبهم أحد في السجون، والتعامل كان في منتهى الاحترام، ولكننا كنا نروج بتعرضنا للتعذيب داخل السجون".

وأضاف "ربيع"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "تعذيب الإخوان في السجون ومن أمن الدولة أكذوبة تاريخية".

وتابع: "كان يتم التنبيه علينا من قيادات الجماعة الإرهابية بالترويج لـ تعرضنا للتعذيب في السجون ولكن هذا لم يحدث مطلقا، وعندما كنا في السجن تلقينا أفضل معاملة وكافة وسائل المعيشة كانت متواجدة"، مضيفا: "لو السيناريست وحيد حامد عايز يعمل فيلم عن الإخوان هوفر كم هائل من المعلومات والفضائح عن الجماعة الإرهابية".

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