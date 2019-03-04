إخواني منشق يكشف كواليس لقائه بمرسي في السجن.. ويؤكد: لا يرتقي لإدارة وحدة محلية

قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، إن المعزول محمد مرسي لا يرتقي لإدارة وحدة محلية، مضيفًا: "عندما كنت في السجن معه في عام 2006 كان يحب تناول الكوارع وكان لا يفكر إلا في الطعام، والمعزول مرسي يعتبر من أجود كوادر الجماعة الإرهابية".





وأضاف "ربيع"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "عندما كنت متواجدًا في السجن سألت الإرهابي حلمي الجزار عن هدف الجماعة، وقال لي «إحنا مش عايزين سُلطة»، وعندما رآني غير مقتنع قال لي توجه إلى محمد مرسي الذي كان متواجدًا في السجن معي".





وتابع: "سألت محمد مرسي عن هدف الجماعة السياسي ولماذا تنخرط في السياسة وهي في الأساس جماعة دعوتها دينية، رد مرسي قائلا: "امسح الكلام ده من خلايا مخك"، ولم يرد أن يفصح عن هدف الجماعة الحقيقي والمتمثل في الوصول إلى رأس الحكم في مصر".