سعد الصغير يروي قصة مثيرة عن والدته.. فيديو

قال الفنان سعد الصغير، إن أقرب شخص إلى قلبه بعد الله سبحانه وتعالى هى والدته.



وروى خلال حواره في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، سر سرقة والدته لأمواله دون علمه لمدة عام كامل، قائلًا: "كل ليلة أضع الفلوس في جيبي ما يعادل الـ 10 آلاف جنيه، والصبح لا أجد منها شيء، وفي يوم وجدتها تنادي عليّ وتطلب مني توقيع عقد شراء أتوبيس".



وتابع: "وقتها حمدت الله أن أمي ليست حرامية، كما أن لها الفضل في شراء المنزل الذي أعيش فيه الآن وهو منزل الفنانة منة شلبي في البداية، وطلبت منها تقسيط قيمته لأن أمي تريد شرائه فوافقت وعندها قالت لي والدتي لا أنا عايزة الشقة ليك أنت".



يذكر أن والدة سعد الصغير، رحلت عن عالمنا في 28 يونيو 2017، بعد صراع مع المرض.



