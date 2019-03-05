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الثلوج السوداء تغطي مدنا في روسيا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:37 ص
صدى البلد
أ ش أ
نشر سكان إقليم"كوزباس"الروسى مقاطع فيديو وصورا على وسائل التواصل الاجتماعي لثلوج متساقطة باللون الأسود.

وفى إطار التحقق من صحة هذه الظاهرة، فتحت الشرطة المحلية قضية جنائية ضد مصنع لمعالجة الفحم في المنطقة، ويبدو أن غبار الفحم غير المرشح بات ينتشر في الغلاف الجوي، ما جعل الثلوج تبدو باللون الأسود، لتصبح كالرماد البركاني، فيما أعلن حاكم إقليم "كوزباس" إغلاق المصنع مؤقتا.

وتوصلت النيابة العامة إلى أن مصنع "تشيركاسوفسكا" المعالج للفحم، ارتكب انتهاكات ممنهجة طويلة الأجل للحدود القصوى لتلوث الهواء، ولم يرشح غبار الفحم قبل ضخه في الغلاف الجوى، واستنادا إلى القياسات المخبرية ، كانت مستويات التلوث في مدينة "كيسليوفسك" أكثر من ضعفي الحدود المسموحة.

وقال "سيرجى تسفيليوف"، حاكم إقليم كوسبار" في روسيا :"نأمل أن يساعد إغلاق المصنع في حل أزمة التلوث.. فعند هطول الثلج الأسود على مدن إقليم "كوزباس" ، كانت الثلوج الخضراء تغرق مدينة "بيرفورلسك" الروسية، حاملة معها مشكلات صحية عديدة.

من جانبها، أوضحت "ناتاليا سولوفي"، إحدى سكان المنطقة، وفقا لما ذكرته صحيفة"الإندبندنت" البريطانية أنه :" أصبح العديد من الأطفال يعانون من السعال، وتحولت جلودهم إلى اللون الأحمر، وظهر الطفح الجلدى على وجوههم"..

وتعزى هذه الظاهرة الغريبة إلى المواد الكيميائية من مصنع "كروم "قريب ، لكن المتحدث باسم المصنع ، نفى هذه المزاعم بإجابات غير مطمئنة، مشيرا إلى " أنه وضع عادى ولا يسبب القلق، إذ لا يهدد صحة الأطفال ولا البالغين .. وتوجد مؤسسات صناعية كثيرة في مدينة "بيرفورالسك" وإن أخذنا عينات من الثلج من أى مكان فسنجد مواد خطيرة عدة ".

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